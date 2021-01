Barcelona z odličnim Ter Stegnom v finale superpokala

Komentar Ronalda Koemana po tekmi

Nogometaši Barcelone so se z velikimi težavami uvrstili v finale španskega superpokala, potem ko so šele po izvajanju enajstmetrovk izločili Real Sociedad s 4:3.Katalonci so igrali brez prvega zvezdnika, ki ima težave s stegensko mišico. Ob njegovi odsotnosti je tekmo zaznamoval vratar, ki je v 120 minutah ustavil 6 strelov, pri enajstmetrovkah pa je ubranil dva strela.V polfinalu so prvi zadeli igralci Barcelone. To se je zgodilo v 39. minuti, ko jez leve strani podal pred gol, tam pa je odlično reaigralin zadel z glavo.Real Sociedad je izenačil v 51. minuti, ko je enajstmetrovko v zadetek pretvoril. Tik pred koncem podaljška so imeli gostitelji priložnost za odmevno zmago, vendar se je ob prostem streluizkazal Ter Stegen, ki je žogo s skrajnimi močmi odbil v vratnico.Sledili so streli z bele točke. Zaznamoval jih je vratar katalonskega velikana Ter Stegen, ki je ustavil strelav prvi in Mikela Oyarzabala v drugi seriji, za napredovanje pa so zadeliinV drugem polfinalnem obračunu bosta igrala Real Madrid in Athletic Bilbao.