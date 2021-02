Barcelona z zmago v Sevilli poslala močno sporočilo

Špansko prvenstvo, sobotni pari 25. kola

Nogometaši Barcelone so na derbiju 25. kola španskega prvenstva v Sevilli zmagali z 2:0. Isti ekipi se bosta že v sredo pomerili na polfinalni tekmi španskega pokala.Katalonski velikan je pomembno zmago dosegel s po enim golom v vsakem polčasu. V 29. minuti je po globinski podajiz leve strani zadel, končni izid pa je v 85. minuti postavil Messi, ki je iz drugega poskusa premagalBarcelona se je z zmago začasno povzpela na drugo mesto in ob dveh tekmah več za vodilnim Atleticom zaostaja za dve točki. Uspeh je obenem služil tudi za okrepitev samozavesti, ki bo Kataloncem prišla še kako prav, saj bodo v sredo na povratni tekmi španskega pokala prav proti Sevilli poskušali izničiti zaostanek z 0:2.»Z zmago proti tako dobri ekipi in na njenem igrišču smo poslali močno sporočilo. Z zadnjima zmagama nad Elchejem in Sevillo smo dobili še eno življenje v borbi za ligaški naslov. Videli bomo, ali nam bo v sredo proti Sevilli uspelo pripraviti preobrat. Sezona je še dolga in še vedno imamo možnost osvojiti prvenstvo,« je po zmagi razmišljal branilecEibar - Huesca 1:1 (Diop 83.; Ramirez 81.)Sevilla - Barcelona 0:2 (Dembele 29., Messi 85.)Alaves - Osasuna (18.30)Getafe - Valencia (21)