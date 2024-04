Bayer s prvim naslovom končal Bayernovo enajstletno vladavino

Nemška nogometna liga je pet krogov pred koncem dokončno odločena. Potem ko si je Bayer Leverkusen že nekaj časa pripravljal teren za prvi naslov v zgodovini kluba, ga je danes tudi matematično potrdil po zmagi proti Werderju s 5:0 v 29. krogu nemške bundeslige. Bayer je tako na nemškem prestolu nasledil Bayern, ki je bil prvak zadnjih 11 let.

Bayer je še vedno neporažen na uradnih tekmah v tej sezoni, niz je podaljšal na 43. Pred tekmo je bilo jasno, da imajo farmacevti vse v svojih rokah: ob zmagi proti Werderju bi najbližjima zasledovalcema Bayernu in Stuttgartu ušli na neulovljivih +16 pred zadnjimi petimi krogi.

V Leverkusnu se projekta proslavljanja niso lotili prav nič vraževerno. Na stadionu so navijači že pred dvobojem lahko kupili čepice in majice z napisom Prvaki 2024, že pred tekmo pa so ob prihodu igralcev navijači, zbralo se jih več kot 10.000, pripravili špalir na ulici do stadiona. Ob tej priložnosti so ulico začasno preimenovali kar v Ulico Xabija Alonsa – po trenerju, ki je z nekoč tovarniško ekipo farmacevtskega velikana Bayerja dosegel največji uspeh od ustanovitve leta 1904.

Španski trener Xabi Alonso je veliki junak sezone, v kateri Bayer sploh še ni okusil grenkobe poraza v nobenem od tekmovanj. FOTO: Ina Fassbender/AFP

Na igrišči so nato nogometaši Bayerja le še potrdili teorijo in jo spremenili v prakso z zmago. Čeprav se je Werder trudil, ni bil dorasel tekmec, premoč domačih je prvi potrdil Victor Boniface v 25. minuti. V nadaljevanju pa sta za potrditev lovorike zadela še Granit Xhaka (60.) in Florian Wirtz (68.). Ko je ta v 84. minuti zadel še četrtič, so najbolj nestrpni navijači že vdrli na igrišče, nogometaši so jih komajda prepričali, da naj še nekaj minut počakajo, v 90., po še tretjem golu Wirtza, pa se je množica dokončno vsula na teren in veliko slavje v Leverkusnu se je lahko začelo.

S prvim naslovom prvaka v Nemčiji so navijači Leverkusna lahko vsaj delno pozabili na dogodke pred 24 leti, ko je imel klub pred zadnjim krogom tri točke naskoka in bi potreboval le še eno z gostovanja pri Unterhachingu. A je takrat izgubil, prvak pa je z enakim številom točk in z boljšo razliko v zadetkih postal Bayern.