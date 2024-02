Igra Bayerna dolgočasna kot spalni vagon na vlaku

O tem, da je bil nekdanji nemški nogometni reprezentant in Bayernov as Mario Basler pogosto brez dlake na jeziku, so predvsem v Münchnu dobro seznanjeni tudi tisti, ki nogometa ne spremljajo dnevno. V svojem podcastu se je lotil kritike svojega nekdanjega kluba ob zadnjih porazih, igro označil tako dolgočasno, kot je spalni vagon na vlaku, predvsem pa kazalec usmeril k Joshui Kimmichu, enemu od načrtovanih udarnih adutov moštva.

»Povsem drugačen je kot pred štirimi ali petimi leti. Najbolje bi bilo za Bayern, da ga poleti proda in poskusi zanj zaslužiti kakšen evro. V nasprotnem bodo kdaj pozneje pri klubu njemu morali plačati, da bo zapustil München,« je bil oster evropski prvak iz Anglije 1996.

Sicer pa so iz kluba v današnjem dopoldnevu tudi uradno sporočili, da revolucije še ne bo. S trenerjem Thomasom Tuchlom se bodo namreč razšli po koncu sezone, eno leto pred koncem njegove pogodbe. "Zdaj moramo strniti svoje vrste in ob pomoči navijačev na razprodanem štadionu izločiti Lazio ter se uvrstiti v četrtfinale lige prvakov," je poudaril Jan-Christian Dreesen, vodilni mož kluba.