Pep Guardiola o Xabiju Alonsu: Vav, je edini neporažen!

Redkokateri trenerski začetnik žanje toliko pohval kot jih nekdanji španski nogometni zvezdnik Xabi Alonso. Na trenerskem stolčku Bayerja iz Leverkusna od oktobra leta 2022 piše veliko zgodbo o uspehu, ki jo pozorno spremlja tudi njegov slavni kolega in tudi nekdanji trener Pep Guardiola.

»Sprašujete me o delu, ki ga opravlja? 'Vav!' Bayer je edina ekipa v nogometu, ki je neporažena v vseh tekmovanjih. In bitke bije z Bayernom,« je kratko in jedrnato odgovoril 54-letni Katalonec in se dopolnil: »Vav, ne le zaradi načina igranja, Bayer je brez poraza v evropski ligi, nemškem pokalu in prvenstvu, igra neverjetno dobro.«

Guardiola se bo hitro soočil z novim velikim trenerskim tekmecem, ali v premier league ali v ligi prvakov. Za 42-letnim Baskom, ki se mu pogodba z Bayerjem izteče leta 2026, se ozirajo največji klubi in težko je verjeti, da ga bodo zadržali. Liverpool v njem, kot nekdanjem igralcu rdečih z Anfielda, vidi najbolj idealnega naslednika po Jürgnu Kloppu. Drugi resni kandidat Bayern si 42-letnega iz mesteca Tolosa po Thomasu Tuchlu želi zato, ker svojo trenersko žilico potrjuje v bundesligi, kjer ima Bayer kar osem točk prednosti pred bavarskim velikanom. Pod Alonsovo taktirko je Bayer nanizal rekordnih 33 tekem brez poraza.