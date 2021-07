Bayern izgubil na prvi tekmi pod Nagelsmannovo taktirko

Prva tekma na klopi Bayerna se zani razpletla po pričakovanjih, saj so devetkratni zaporedni nemški prvaki na bundesligaškem obračunu v Villingenu izgubili s Kölnom. Bavarci so v šesti minuti povedli prek, ki je po borbeni poteziže v šesti minuti zadel za vodstvo Münchenčanov. Dinamičen prvi polčas je zadovoljil okoli 6000 navijačev, ki so v 20. minuti pozdravili tudi izenačujoči gol Kölna:je po podaji Jonasa Hectorja prek zadnje vrste stekel v prostor in mirno zadel mimo. Bayern, ki je (med drugim) Igral tudi brez prvega strelca– tekmo je sicer začel novi francoski branilec– je že sedem minut kasneje prvič na tekmi zaostal.se je po predložku Thielmanna lepo obrnil in zatresel bavarsko mrežo.A še pred polčasom so državni prvaki poravnali izid, ko je po kombinaciji sv 35. minuti zadel. Novinec na klopi Kölnaje v 56. minuti kljub vsemu proslavljal veliko zmago, ko je po predložkuz glavo še drugič na tekmi zadel Uth. V mladi ekipi Bayerna je priložnost dobil tudi nečak športnega direktorja, ki je tudi zapravil eno priložnost za izenačujoči zadetek, zmaga Kölna pa bi ob priložnostih Hectorja,inlahko bila tudi višja. Nekajkrat se je izkazal tudi mladi bavarski čuvaj mreže. Naslednja preizkušnja nemške državne prvake čaka 24. julija na domači Allianz Areni, kjer se bodo udarili z Ajaxom.Horn; Ehizibue (od 70. Schindler), Mere (od 46. Schmitz), Czichos (od 75. Hübers), Katterbach (od 46. Castrop); Özcan (od 72. Ostrak), Hector (od 68. Skhiri); Thielmann (od 72. Andersson), Schaub, Kainz (od 72. Ljubičić); Modeste (od 46. Lemperle);Ulreich (od 46. Hoffmann 46.); C. Richards (od 46. Lawrence), Upamecano (od 46. Nianzou), Stanišić (od 46. Sarr), O. Richards (od 46. Vita); Rhein, Booth (od 46. Copado); Zirkzee (od 46. Cuisance), Scott (od 27. Mosandl), Sieb; Choupo-Moting (od 46. Tillman).