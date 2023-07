Bayern odslej po avstrijskih notah

V nogometnem Münchnu je resda še nekaj časa do začetka nove sezone in najprej, 12. avgusta, tekme za superpokal med Bayernom in Leipzigom, toda novica o novem športnem direktorju najuspešnejšega nemškega kluba odmeva bolj od marsikatere med v dneh bundeslige.

Presenečenje je namreč popolno: prvič doslej bo športno strategijo kluba vodil Avstrijec, in sicer prvi mož uspešne Salzburgove zgodbe Christoph Freund. Po odstavitvi Hasana Salihamidžića in Oliverja Kahna je bil najresnejši kandidat Max Eberl iz Leipziga, v Münchnu so omenjali še nekaj znanih nemških imen, na koncu pa so se odločili za strokovnjaka iz soseščine, ki je s Salzburgom spisal zelo uspešno zgodbo, ohranja pa tudi ugled sodelavca uspešnega avstrijskega selektorja Ralfa Rangnicka.