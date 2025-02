Bayern se je igral, Borussia z novim trenerjem do prve zmage

Nogometaši Holsteina Kiela, kjer igra tudi David Zec, so v 20. kolu nemške lige gostovali pri vodilnem Bayernu in izgubili s 3:4. Po zaostanku z 0:4 so gostje v sodnikovem dodatku prišli do le gola zaostanka, a presenečenja ni bilo.

Vodilni Bayern je na koncu pričakovano slavil, je pa Kiel ob koncu zapretil. Domači so povedli z golom Jamala Musiale v 19. minuti. A v sodnikovem dodatku prvega dela je najprej Harry Kane dosegel en gol, takoj na začetku drugega polčasa pa še drugega – že 19. v ligaški sezoni in 55., odkar igra za Bayern.

Serge Gnabry je dosegel četrti gol, ki pa je bil za Bavarce zadnji na tekmi. Preveč sproščeno igro domačih so znali borbeni gostje, Zec je odigral celo tekmo, izkoristiti, prvi je zadel Finn Porath, Steven Skrzybski pa je dosegel dva gola v sodnikovem dodatku.

Kiel je ostal pri 12 točkah na predzadnjem mestu, a sta bila neuspešna tudi oba neposredna tekmeca. Bochum, ki ima kot zadnji dve točki zaostanka, je v Freiburgu izgubil z 0:1, zadel je Kiliann Sildillia.

Heidenheim, ki je kot 16. dve točki pred Kielom, pa je izgubil proti Borussii Dortmund, ki jo je prvič vodil Niko Kovač, z 1:2. Za Porurce sta zadela Maximilian Beier in Serhou Guirassy, za domače je znižal Mathias Honsak.

Četrti Stuttgart je izgubil proti Borussii Mönchengladbach. Vse tri gole so sicer dosegli gostje, Nathan Ngoumou v prvem in Tim Kleindienst v 82. v pravo mrežo, domačim je do izenačenja z avtogolom pomagal Nico Elvedi.

Na večerni tekmi bo moštvo preostalih Slovencev v nemški ligi Kevina Kampla in Benjamina Šeška Leipzig gostovalo v Berlinu pri Unionu.

V nedeljo bo prvak Bayer Leverkusen gostil Hoffenheim, Eintracht Frankfurt pa Wolfsburg. Že v petek je Mainz v gosteh pri Werderju izgubil z 0:1.