Beckham bi rad pripeljal največje zvezdnike

Nekdanji angleški nogometaš in lastnik moštva Inter Miami, David Beckham, je razkril ambicije svojega kluba, da se okrepi z zvezdniki največjega kova.



Moštvo s Floride je še zelo mlado, saj je bilo ustanovljeno pred tremi leti, lani pa je prvič tekmovalo v ameriški ligi MLS.



Davidu Beckhamu je v Inter uspelo pripeljati nekaj preverjenih veteranov, kot sta 33-letna Gonzalo Higuain in Blaise Matuidi, ki sta klubu pomagala do desetega mesta v vzhodni konferenci in uvrstitve v dodatne kvalifikacije v končnico, kjer pa je bil s 3:0 boljši Nashville. Za kaj več bodo potrebne odmevne okrepitve.



»Imamo že igralce, kot sta Gonzalo Higuain in Blaise Matuidi, ki dodajo blišč in glamur, v prihodnosti pa upamo, da bomo imeli možnost pripeljati velika imena. A igralec mora biti pravi za ekipo, še vedno mora imeti ambicije in željo po zmagi. Miami je dobra destinacija za kogarkoli, mi pa iščemo tip igralca, kot sta Lionel Messi in Cristiano Ronaldo,« je visoke načrte razkril nekdanji kapetan angleške reprezentance.



Lastnik Interja ima še nekaj časa za iskanje okrepitev za novo sezono, saj se bo ta začela 17. aprila. Naslov prvaka bo branil Columbus.

