Beckham že začel slaviti abrahama

Čeprav je David Beckham nogometno kariero končal že leta 2013, ostaja globalna športna zvezda. Delni lastnik moštva Inter Miami je že začel slaviti abrahama, čeprav bo 50 let dopolnil šele 2. maja.

»Tako srečen sem, da lahko začnem praznovati 50. rojstni dan z družino in prijatelji,« je na instagramu zapisal nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Real Madrida, LA Galaxy, Milana in Paris Saint-Germaina. Na fotografijah so bili njegova žena Victoria Beckham, sinovi Brooklyn (26), Romeo (22) in Cruz (20) ter hčerka Harper Seven (13).

Gala zabave v središču Miamija so se udeležili tudi nogometaši Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba ter legendarna Tom Brady in Shaquille O'Neal.

David Beckham in Victoria (prej Adams), članica pop skupine Spice Girls, sta par že od leta 1997.