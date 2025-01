Messi in Suarez ne bosta dočakala Neymarja

Trener Interja iz Miamija, Javier Mascherano, je zatrdil, da možnosti, da bi pri floridskem klubu ponovno skupaj zaigral napadalni trojček Lionel Messi, Luis Suarez in Neymar, znan kot MSN, ni. Neymar, ki igra za savdskoarabski Al Hilal, je na možnost obuditve trojice namignil v začetku tedna. »Seveda bi bilo ponovno igranje z Messijem in Suarezom neverjetno. Sta moja prijatelja, še vedno se pogovarjamo,« je dejal 32-letni Brazilec. »Srečen sem pri Al Hilalu, srečen sem v Savdski Arabiji, a kdo ve. Nogomet je poln presenečenj.« Od pridružitve klubu leta 2023 je Neymar zbral le sedem nastopov in prispeval en zadetek.

Mascherano je pojasnil, da ponovno združitev napadalnega trojčka, ki je v treh sezonah pri Barceloni poskrbel za 364 zadetkov in 173 asistenc, preprečuje plačna kapica. »Vsekakor je Ney odličen igralec. Trenutno si ga želi vsak trener na svetu, a poznate pravila MLS glede plačne kapice. Zato je za nas v tem trenutku nemogoče, da bi razmišljali o njem,« je povedal argentinski trener. Klub v lasti Davida Beckhama je redni del sezone zaključil na prvem mestu, a je izpadel v prvem krogu končnice.