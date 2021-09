Beckhamov sin bo igral na Floridi: Tako smo ponosni nate

Gre za ameriškega tretjeligaša, ki je sestrski klub Interja iz Miamija, čigar solastnik je v elitni ligi MLS. Uradne potrditve sicer še ni, je pa na profiluna instagramu v njegovi biografiji že zapisano, da igra za Fort Lauderdale. To je bilo očitno tudi neke vrste rojstnodnevno darilo, saj so Beckhamovi v družinskem krogu še v sredo proslavljali, ko je upihnil svojo 19. svečko.Miami Total Futbol je poročal, da je v zadnjih tednih treniral tako pri Fort Lauderdalu kot pri Interju. Za Fort Lauderdale igra tudi, sin trenerja Interja, ki je tako kot David Beckham produkt slavne nogometne šole Manchester Uniteda.»Tako smo ponosni nate, Romeo,« je pod eno od Romeovih zadnjih objav, ki ga prikazuje med treningom, nedavno zapisala mama Victoria.Tisti, ki so Romea videli igrati, pravijo, da je univerzalen nogometaš, ki lahko igra tako v obrambi kot na sredini igrišča, a da mu manjka še veliko tekem na profesionalni ravni. Debitiral bi lahko že ta konec tedna na obračunu s Chattanooga Red Wolves.»Sledi svojim sanjam,« je pod svojo objavo na instagramu zapisal Romeo Beckham.