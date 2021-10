Slovenec v črnem je v Benetkah zadnji krik nogometne mode

V nadaljevanju preberite:

Le kdo si ne bi želel igrati v najlepšem mestu na svetu? Z vsem spoštovanjem do Zorana Jankovića in Ljubljančanov, so Benetke vendarle razred zase, v slovitem italijanskem biseru na vodi pa svoje sanje živi slovenski reprezentant Domen Črnigoj. Igranje v elitnem prvenstvu Apeninskega polotoka mu predstavlja velik izziv in motivacijo, njegov klub Venezia FC pa tako ali drugače opozarja nase tudi izven nogometnih zelenic. Velja za ekipo z najlepšimi dresi in najbolj mednarodno pisano zasedbo v ligi, tudi o načinu vodenja prvoligaša, ki mu poveljuje nekdanji prvi mož newyorške borze, pa ima 25-letni Škofjot zgolj pohvale.