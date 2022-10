Benjamin Šeško lahko zabije gol iz vsakega položaja

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je v zadnjih tednih spregovoril za nekaj hrvaških medijev, nazadnje za zagrebški časopis Sportske novosti. Hrvati so ga vprašali za mnenje o dvoboju Salzburga in Dinama v ligi prvakov, ki se bosta v sredo pomerila v Avstriji, in o Benjaminu Šešku, ki velja na trgu 20 milijonov evrov.

Gol iz Stockholma odraža njegovo kakovost, ne le talent

»Veste, kako je s temi številkami, težko je govoriti o tem. Tudi Dinamo ima nekaj igralcev s takšno vrednostjo, denimo Šutala in Ivanušeca,« je začel Kek. Mariborčan je nato spregovoril o Šešku. »Benjamin Šeško je mlad nogometaš, ki se dobro razvija, krasi ga pravi značaj. V reprezentanco sem ga poklical še pred njegovim 18. letom. Z njim se nadaljuje tudi sodelovanje Salzburga in Leipziga. Benjamin lahko zabije gol iz vsakega položaja, v vsakem trenutku. Skupaj smo dve letu, lahko rečem, da ima fant pozitivno predrznost in je dobra perspektiva za slovenski nogomet, kar zadeva reprezentanco,« je dodal Kek.

Benjamin Šeško je opozoril nase v majici Salzburga. FOTO: Jasmin Walter/Red Bull Salzburg

Nato je nadaljeval: »Beni je pravi produkt Salzburgove šole, podobno kot 'vaš' Roko Šimić, ki gre zdaj po poti Šeška. Gol, ki ga je Benjamin zabil v Stockholmu, odraža njegovo kakovost, ne le talent. Gotovo gre za igralca, na katerega morajo tekmečevi branilci dobro paziti.«