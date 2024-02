Benjamin Šeško v odlični formi: Želim ga zabiti tudi Realu

V nadaljevanju preberite:

Le še polovica klubov, ki so krenili v ligo prvakov 2023/24, se bori za finale nogometne lige prvakov, ki bo 1. junija na kultnem londonskem štadionu Wembley. Osmino finala paradnega tekmovanja Uefe bodo odprli drevi (21.00) na Danskem in v Nemčiji, razvlečena bo do sredine marca. Pod drobnogledom prvega večera bo derbi med Leipzigom in madridskim Realom, eno od vprašanj je posebej vznemirljivo: kaj bo opravil v boju s slovitim belim baletom slovenski reprezentant Benjamin Šeško?

V lokalnem časopisu LVZ so zapisali tri razloge, zaradi katerih naj bi Leipzig presenetil Špance, to so hitrost njegovih igralcev, »zdrava mera agresivnosti na igrišču« in »sreča«, saj so nekateri Madridčani bodisi poškodovani bodisi načeti. Še dlje je šel analitik bundeslige, ki je navedel pet razlogov, zaradi katerih bo Leipzig doma premagal Madridčane.

Za primerjavo: Real (1,04 milijarde €) premore dvakrat dražjo ekipo od Leipziga (484 mio €), o razmerju moči med Københavnom in Manchester Cityjem ni treba izgubljati veliko besed – gre za spopad 85 milijonov evrov vrednega moštva z evropskim gigantom (1,26 milijarde €). Toda nogomet ni (zgolj) matematika, vsebuje tudi elemente fizike, logike in uličnih bojev. Celotna zgodba v članku, v katerem podrobna napoved tudi druge tekme večera København vs. Manchester City.