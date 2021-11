Benjamina Mendyja so obtožili še dveh posilstev

Obrambni nogometaš Francije in Manchester Cityja Benjamin Mendy je obtožen še dveh posilstev, skupaj za šest med oktobrom 2020 in letošnjim avgustom, so potrdili angleški tožilci. Pred petimi dnevi so mu tretjič zavrnili prošnjo za plačilo varščine, zato ostaja v priporu v Liverpoolu.

Mendyja je sodišče konec avgusta že obtožilo štirih kaznivih dejanj posilstva in enega spolnega napada, sojenje pa bo 24. januarja prihodnje leto. Zaradi sodelovanja z nogometašem pri kaznivih dejanjih je soobtožen Louis Saha Matturie, ki prav tako ostaja v priporu.

Mendy je leta 2018 s Francijo postal svetovni prvak, Cityju pa se je pridružil pred štirimi leti iz Monaca za 57,5 milijona evrov. Angleški klub je 27-letnega levega bočnega branilca suspendiral konec avgusta.