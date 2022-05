Benzema najboljši igralec elitnega tekmovanja

Francoski nogometni reprezentant Karim Bernzema, ki je z madridskim Realom minulo soboto osvojil ligo prvakov, je bil izbran za najboljšega igralca tega evropskega klubskega tekmovanja v sezoni 2021/22, ki poteka pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Znana je tudi Uefina najboljša enajsterica lige prvakov. Nagrado je podelila Uefina tehnična komisija, ki je prepoznala ključno vlogo Francoza pri Realovi poti do rekordne 14. zvezdice v ligi prvakov.

Štiriintridesetletni Benzema je v izločilnih bojih to sezono v LP zabil deset golov, vključno z dvema zaporednima hat-trickoma proti PSG in v četrtfinalu proti Chelseaju. S skupno 86 zadetki na računu je Benzema tretji najboljši strelec lige prvakov skupaj s Poljakom Robertom Lewandowskim. Omenjena zaostajata le za Argentincem Lionelom Messijem (125 golov) ter Portugalcem Cristianom Ronaldom (140).

Uefina komisija je razglasila tudi najboljšo enajsterico LP, v kateri so vratar Thibaut Courtois; Belgijec je bil izbran tudi za najboljšega igralca finalne tekme, Hrvat Luka Modrić in Brazilec Vinicius Junior (vsi Real Madrid), ki je v soboto dosegel odločilni zadetek proti Liverpoolu. Prvo enajsterico po mnenju Uefe sestavljajo še Anglež Trent Alexander-Arnold, Nizozemec Virgil van Dijk, Škot Andy Robertson in Brazilec Fabinho (vsi Liverpool), Chelseajev Antonio Rüdiger iz Nemčije, Belgijec Kevin De Bruyne (Manchester City) ter Francoz Kylian Mbappé (PSG).