Negru, beseda, ki se ni izgubila v prevodu

Indident je zakuhal četrti sodnik Sebastian Coltescu (desno), ki ga je Uefa že suspendirala. FOTO: Franck Fife/AFP

Karton preklican

Uefa je suspendirala romunskega sodnika in začela preiskavo.



Rdeči karton za pomočnika trenerja Pierra Webója je umaknjen.



Odhod obeh ekip z igrišča bi bil lahko prelomna točka v boju proti rasizmu.

Slovenija ni oaza

Glavni sodnik Ovidiu Hațegan se je po prekinitvi posvetoval s strokovnim štabom Basaksehirja. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Kot da Evropska nogometna zveza (Uefa) s predsednikomna čelu nima dovolj težav v koronavirusnem letu, je na njenega paradnega konja, ligo prvakov, padel še rasistični madež. Torkova tekma med moštvoma Paris Saint-Germain in Istanbul Basaksehir je bila v 23. minuti prekinjena. Gostje iz Turčije so zapustili igrišče, potem ko si je četrti sodnik iz Romunijeprivoščil rasistično opazko. Preostanek tekme so odigrali danes, Pariz si je že prej zagotovil napredovanje v osmino finala, a s tem zadeva ni potihnila.Malce kronologije. V 16. minuti srečanja na praznem Parku princev je pomočnik trenerja Basaksehirja, Kamerunec, na klopi ostro nasprotoval odločitvi glavnega sodnika, četrti sodnik je Hațeganu to sporočil in mu predlagal, da zaradi nediscipline Webóju pokaže rdeči karton. Ker Hațegan ni vedel, za koga gre, mu je Coltescu v romunščini rekel: »Tisti črni tam. Preveri, kdo je to. Tisti črni tam. Takole se ne sme obnašati.«Vse skupaj je slišal rezervni igralec, Francozin jezno pristopil k Coltescuju. »Nikdar ne rečeš ta beli. Zakaj moraš reči tisti črni?« Potem je šel do Hațegana in mu rekel: »Zakaj je rekel negru [romunska beseda za črno]?« Vnela se je vroča razprava, nakar so se igralci turškega kluba odpravili v slačilnico, iz katere jih ni bilo nazaj. Kmalu so se za isto potezo iz solidarnosti odločili tudi domači nogometaši.Uefa, ki se že vrsto let bori proti rasizmu v nogometu in ima do tega ničelno toleranco (mnogi igralci, klubi in zveze so že bili strogo kaznovani), se je hitro odzvala. »Na podlagi domnevnega incidenta, ki vključuje četrtega sodnika, je tekma začasno prekinjena. Po posvetu z obema kluboma smo se odločili, da se bo nadaljevala naslednji dan z drugim četrtim sodnikom. Uefa bo temeljito preiskala okoliščine in se na podlagi tega odločila o morebitnih nadaljnjih ukrepih,« so sporočili z Nyona in dodali, da je odločitev za rdeči karton Webóju preklicana.Klub Basaksehir, ki je prvič igral v ligi prvakov, je na twitterju sporočil: »Naši igralci so se odločili, da se ne bodo vrnili na igrišče, potem ko je bil naš pomočnik trenerja Pierre Webó žrtev rasistične provokacije četrtega sodnika. Ne rasizmu, spoštovanje.«PSG je zapisal nekaj podobnega. Tudi njegovi igralci, veliko je temnopoltih, so se hitro opredelili do dogodka. Branilecje med debato na igrišču dejal: »On to resno?! Gremo dol, to je preveč, gremo dol.« Zvezdnikje kmalu čivknil: »Recimo ne rasizmu. M Webó, mi smo s teboj.«Primerov, da bi igralci zapustili igrišče zaradi rasizma, je zelo malo. Še manj takšnih, ko se za tak protest odločita obe ekipi. Zato bi lahko bil ta primer prelomna točka v boju proti diskriminaciji v nogometu. Uefina preiskava bo zbudila veliko zanimanja, če bo Coltescu kot prvi sodnik kaznovan zaradi rasizma, pa bo to precedens.Nogomet kot najbolj globalna panoga presega športne okvire. Tako je denimo razvpiti turški predsednikna družbenem omrežju zapisal: »Smo brezpogojno proti rasizmu in diskriminaciji v športu ter vseh drugih področjih življenja.«Rasizem je globoko zakoreninjen v družbi in zelo trdovraten v športu, kjer so čustva velikokrat razvneta. Tudi Slovenija ni izjema. Znan je primer iz leta 2016, ko je srbski trener nogometašev Olimpijezaradi izjave »idiot črni« moral zapustiti ljubljansko klop.In to zgolj zato, ker je bila posneta. Veliko stvari pa je očem in ušesom skritih. Tako bi bržčas ostalo tudi v zadnjem primeru, če bi sodniki komunicirali v kakšnem drugem jeziku. Madžar bi denimo rekel fekete in Latvijec melns ...To je vsekakor nova pomembna etapa za Čeferina in sodelavce, potem ko so uspešno zajezili korupcijo v evropski nogometni družini in se niso uklonili interesom kapitala za odpadniško superligo, temveč so zaščitili majhne klube in zveze. Ob tem nogometno barko uspešno peljejo mimo koronavirusnih čeri, helebardo pa so usmerili proti še bolj pretkanemu in skritemu sovragu, ki obstaja od začetka civilizacije.