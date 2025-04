Bivši reprezentant se vrača na fronto z zahtevno misijo

Potem ko so se pri domžalskem nogometnem prvoligašu razšli s trenerjem Dejanom Dončićem, bodo na današnji novinarski konferenci predstavili novega trenerja. Misijo obstanek v 1. SNL so zaupali Tončiju Žlogarju, ki je to sezono začel kot trener Mure in jo je moral zapustiti po prihodu zdaj že bivšega vlagatelja Georga Junčaja.

Dončić je Domžalčane prevzel septembra 2024, od katerih se poslavlja po sporazumnem dogovoru.

Kot so zapisali v domžalskem klubu, je Dončić ob prihodu stabiliziral ekipo, v času trenerskega dela pa vedno izkazoval velik profesionalizem in željo po iskanju rešitev, ki bi pripomogle k napredku moštva. Dodali so, da tudi v trenutkih, ko se je ekipa znašla v težavah, ni obupal, ampak je skušal s pozitivnim pristopom in spoštovanjem do igralcev in strokovnega štaba premagati izzive.

Domžalčani so v zadnjem kolu Prve lige Telemach v soboto igrali neodločeno 1:1 s Primorjem.