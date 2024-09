Nad Olimpijo se bo turško obarvani Maribor spravil z močno legijo tujcev

V nadaljevanju preberite:

Konec tedna bo znan prvi učinek dela na tržišču tudi na ligaški fronti, na kateri bodo igrali tekme 8. kola SNL. Maribor je vrgel rokavico Olimpiji, Celjani so ujeli kapitalca za vrnitev v šampionsko bitko, Bravo in Koper sta v senci najmočnejšega trojčka dopolnjevala zasedbo, Muro je po svojih merilih začel krojiti glavni vlagatelj iz ZDA ... Le v zeleno-belem taboru so v prvem reprezentančnem odmoru po sijajnem poletju, z izjemo reprezentantov, počivali in usmerili pogled v tekmečeve tabore.

Glavni strateški partner Maribora, vodja novega projekta in vijolični selektor Acun Ilicali je sprožil ofenzivo. Še brez – na papirju – uradne potrditve sodelovanja je po svojih merilih in z veliko manj »vijolične DNK« ukrojil štajersko moštvo. Trener Ante Šimundža je že priznal, da se mora vijolična Štajerska (igralci, klub, navijači, okolje) spremeniti in se navaditi na drugačno filozofijo.