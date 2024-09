Po nareku plačnika in nič drugače

V nadaljevanju preberite:

Ali gre pri Tončiju Žlogarju in njegovem odstopu po domnevnih pritiskih, da mora igrati vlagateljev sin, za deviantni pojav ali zgolj za nerodnost pri prenašanju informacij in želja? Ta primer seveda ne sodi v kategorijo nikoli videnih ali slišanih. Poseben je, ker je trener in nekdanji reprezentant jasno namignil, da ni pripravljen in sposoben opravljati svojega posla po nareku drugih, temveč le po svoji vesti, kot on misli, da je najbolje za igralce in moštvo, za klub.

V soboškem zapletu Oskar Drobne nima negativne vloge, je le trener, ki je bil na voljo na trgu dela in je povsem legitimno sprejel trenerski izziv, del katerega bo tudi to, da bo znal sprejemati odločitve, s katerimi ne bo kljuboval plačniku.

V še tako profesionalnem in poštenem sestavu se deviantnim pojavom ne bo mogoče izogniti in za slovenski nogomet ter razvoj klubov niso več usodni. Kaj je najbolj pomembno?