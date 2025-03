Bo prišlo do naveze oče-sin, Matjaž Kek kot Carlo Ancelotti v Madridu?

V nadaljevanju preberite:

Lahko oče in sin delujeta v istem nogometnem klubu, v isti nogometni reprezentanci? Doslej najuspešnejši je sloviti trener Carlo Ancelotti. Italijan sodi med najboljše v 150-letni zgodovini nogometne igre in osvaja trofeje skoraj povsod, kjer deluje. Ancelotti je že osvojil vse, kar se da osvojiti, na tej poti pa mu pomaga tudi sin Davide, ki ni nogometaš.

Leta 2011 je namreč dobil službo v strokovnem štabu PSG, ki ga je vodil njegov oče, leta 2016 pa je postal njegov prvi pomočnik, ko je don Carlo sprejel ponudbo Bayerna. Davide, ki je očetu odločilno pomagal tudi do zmage v lanskem finalu lige prvakov, ni edini Ancelottijev človek v strokovnem štabu Reala. Trener za telesno pripravo je Mino Fulco, zet Carla Ancelottija, od leta 2015 poročen z njegovo hčerko Katio.

Na obzorju je nova naveza med očetom in sinom tudi v Sloveniji, o kateri se govori v zadnjih mesecih, in sicer v strokovnem štabu slovenske nogometne reprezentance. Selektor Matjaž Kek bo namreč angažiral novega pomočnika – po odhodu Boštjana Cesarja v Maribor –, v javnosti pa je zaokrožilo več imen kandidatov, tudi njegov sin Matjaž Kek mlajši. Slednji se je hitro odločil za trenerski izziv, potem ko je zaradi poškodb roke in kolena spoznal, da ne bo mogel zgraditi igralske kariere.

Njegovi prvi koraki v eni od najbolj nepredvidljivih gospodarskih panog na svetu so obetavni. Ne nazadnje ustreza sodobnemu trendu na Zahodu, kjer so najbolj iskani prav trenerji njegove starosti (34). Matjaž Kek starejši in mlajši sta v slovenski reprezentanci že uspešno delovala, bosta sodelovala tudi tokrat?