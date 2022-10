Blatter in Platini še nista povsem na varnem

Švicarsko generalno tožilstvo je vložilo pritožbo na oprostilnio sodbo za nekdanja prva moža Mednarodne (Fifa) in Evropske nogometna zveze (Uefa) Seppa Blatterja in Michela Platinija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švicarsko sodišče v Bellinzoniju ju je oprostilo obtožb podkupovanja 8. julija letos.

Švicarsko zvezno kazensko sodišče je tedaj zavrnilo zahtevo tožilstva za pogojno kazen leto in osem mesecev zapora. Nekaj dni pozneje je z napovedjo pritožbe tožilstvo že doseglo, da je moralo sodišče ustno izrečeno razsodbo tudi pisno pojasniti, kar je bila podlaga za nadaljnje korake.

Tožilstvo Blatterju in Platiniju očita prevaro

Tožilstvo 86-letnemu Blatterju in 67-letnemu Platiniju očita prevaro. Postopek se vleče že sedem let, ko so začeli preiskavo poslov in denarnih transakcij iz leta 2011. Takrat je Platini iz Mednarodne nogometne zveze prejel dva milijona švicarskih frankov.

Sepp Blatter 8. julija v Bellinzoni. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Blatter je vseskozi razlagal, da je šlo za večletno poplačilo svetovalnih premij, predsednika obeh zvez pa sta se za znesek dogovorila ustno. Tožilstvo je na drugi strani zagovarjalo stališče, da Fifa ni imela pravne podlage, da Platiniju izplača omenjena dva milijona. Sodišče je na koncu odločilo za načelo »in dubio pro reo« in zaradi pomanjkanja dokazov dalo prav Blatterju in Platiniju ter ju oprostilo.

Primer je dodobra zamajal nogomet na mednarodni ravni. Oba funkcionarja sta morala zapustiti svoj položaj in septembra 2016 je Platinija na čelu Uefe zamenjal Aleksander Čeferin, Blatterja pa že februarja istega leta Gianni Infantino.