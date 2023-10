Blatter: Mundial 2030 bi moral biti le v Južni Ameriki

Nekdanji predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Sepp Blatter je kritiziral odločitev vodstva svetovnega nogometa, da bo svetovno prvenstvo 2030 v šestih državah in na treh celinah, poroča agencija Reuters. Kot pravi, bi takrat moralo biti SP zgolj v Južni Ameriki.

Fifa je v sredo sporočila, da bo mundial leta 2030 potekal v Španiji, na Portugalskem in v Maroku, tri uvodne tekme pa bodo ob 100. obletnici prvega mundiala gostile še Argentina, Urugvaj in Paragvaj.

Odločitev je kritiziral Blatter, ki je bil med letoma 1998 in 2015 predsednik zveze, nato pa bil odstavljen po preiskavi korupcije. »Nesmiselno je tako razdirati turnir,« je Blatter dejal za nedeljsko izdajo švicarskega tabloida Blick: »Prvenstvo mora biti kompakten dogodek, to je pomembno za identiteto dogodka, organizacijo in obiskovalce.«

Kot je 87-letnik še dodal za časnik, bi moralo SP 2030 zaradi zgodovinskih razlogov potekati izključno v Južni Ameriki.