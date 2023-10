Fifa razkrila nove podrobnosti: mundial bo trajal kar 44 dni

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da bo finale svetovnega prvenstva leta 2030, ki bo potekalo na treh celinah ter skupno kar šestih državah, na sporedu 21. julija. Prvenstvo se bo začelo 8. in 9. junija, reprezentance, ki bodo potovale med Južno Ameriko ter Evropo oziroma Afriko, pa bodo imele po prvem obračunu najmanj 12 prostih dni.

Potem ko je Fifa v sredo sporočila, da bo mundial leta 2030 potekal v Španiji, na Portugalskem, v Maroku, tri tekme pa bodo ob 100. obletnici prvega SP gostile še Argentina, Urugvaj in Paragvaj, je razkrila še nekaj podrobnosti poteka 24. svetovnega prvenstva v nogometu. Zagate glede dolgih potovanj bodo skušali organizatorji rešiti z daljšim premorom za šest reprezentanc, ki bodo prve tekme igrale v Južni Ameriki.

Trije obračuni bodo tam na sporedu 8. in 9. junija 2030, torej pet dni pred prvimi tekmami v Maroku, Španiji in na Portugalskem. Reprezentance Urugvaja, Argentine in Paragvaja ter njihovi trije tekmeci bodo nato drugo tekmo skupinskega dela odigrale šele 21. in 22. junija. Vse te odločitve mora potrditi še kongres Fife, to pa naj bi se po podatkih krovne nogometne zveze zgodilo v zadnjem četrtletju prihodnjega leta.