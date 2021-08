Blažič ostal pred vrati raja, Benfica zdržala nalet PSV

Madžarski prvak Ferencvaros je z Miho Blažičem v prvi postavi do 27. minute povratne tekme play-offa lige prvakov z Young Boys izničil zaostanek s prvega obračuna, čeprav so že v enem prvih napadov Švicarji povedli. Po golu Cedrica Zesigerja v peti minuti sta za preobrat poskrbela Henry Wingo in Ryan Mmaee ter skupni izid (prvo tekmo so Young Boys dobili s 3:2) poravnala na 4:4. A drugi polčas se tako kot prvi ni začel po željah zeleno-belih, saj je Christian Fassnacht izenačil na 2:2 in v zadnjih letih daleč najmočnejši švicarski klub približal šele drugemu preboju v skupinski del lige prvakov od njenega preoblikovanja leta 1992.



Naloga Ferencvarosa je postala še težja, ko je bil po dveh rumenih kartonih v petih minutah v 64. minuti izključen vezist Aissa Laidouni. Vse upe domačinov bi lahko v 70. minuti pokopal Jordan Siebatcheu, ki pa je po prekršku Adnana Kovačevića zapravil strel z enajstih metrov. Ekipa iz Berna tega ni drago plačala in se globoko v sodnikovem podaljšku razveselila nove zmage, za katero je poskrbel rezervist Felix Mambimbi.

Benfica do krvavo potrebnega napredovanja

Benfica je na obračunu evropskih velikanov v Eindhovnu v prvem polčasu ostala brez izključenega Lucasa Verissima, ki je v 32. minuti dobil drugi rumeni karton. A orli, ki so se v zadnjih mesecih ubadali s številnimi škandali in prazno klubsko blagajno, so začasnemu predsedniku in legendi kluba Ruiju Costi polepšali konec avgusta z izvrstno predstavo, ki bo šla v zgodovino Lizbončanov ne kot ena najlepših, temveč kot ena daleč najpomembnejših. Obstreljevanje vrat Lizbončanov, proti Grku Odysseasu Vlachodimosu je poletelo kar 20 strelov (osem v okvir), je bilo neuspešno in napredovanja se je veselil portugalski velikan.



Ludogorec, krvnik slovenske Mure, se je dvakrat le na zadetek približal izenačenju v paru z Malmöjem, potem ko so serijski bolgarski prvaki prek Antona Nedjalkova povedli v 10. minuti, a jih je tik pred polčasom ohladil Veljko Birmančević. Obračun se je za Švede, ki so v svet nekoč poslali Zlatana Ibrahimovića, spet zapletel v 59. minuti, ko je najstrožjo kazen uspešno izvedel Pieros Sotiriou za vodstvo z 2:1 in spet zgolj minimalen zaostanek v skupnem seštevku. Ekipa še enega nekoč odličnega napadalca in člana AC Milana Jona Dahla Tomassona je tudi v petminutnem sodnikovem dodatku igralnega časa našla odgovor na vse poskuse Bolgarov in se po šestih letih čakanja spet prebila med elito.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: