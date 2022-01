Bo Coutinha po štirih letih dremeža uspel prebuditi Gerrard?

Prestop Philippeja Coutinha iz Liverpoola v Barcelono velja za morda celo najslabšega v zgodovini katalonskega velikana. Leta 2018 so zanj plačali 135 milijonov evrov, Katalonci pa so v štirih letih sodelovanja morali plačati še kar nekaj dodatkov Liverpoolu, ne nazadnje je kot posojen nogometaš osvojil ligo prvakov z Bayernom in sodeloval pri ponižanju svojih delodajalcev v četrtfinalu leta 2020.

V dresu Barcelone je kot eden najbolje plačanih posameznikov odigral 106 tekem in dosegel 25 golov, najverjetneje pa bo januarja odšel brez odškodnine. Snubilo naj bi ga vsaj pet klubov premier league, kjer se je že izkazal kot član Liverpoola. Njegov soigralec je bil Steven Gerrard, ki ga zdaj po poročanju otoških medijev v vlogi trenerja vabi v Aston Villo.

Coutinho je po najuspešnejši sezoni v karieri leta 2016 pobral vse klubske nagrade za najboljšega posameznika rdečih, zelo ga je po besedah Gerrarda cenil tudi Luis Suarez, urugvajski napadalec, s čigar goli se je klub z Anfielda do nedavne šampionske sezone najbolj približal naslovu v premier league.

Suare​​z ga je imel zelo rad

»Preden je Suarez zadnjič zapustil klubski center, sva še zadnjič govorila o Philippeju. 'Glej, da boš pazil nanj!' je Luis dejal o Philippeju. Tako sem vedel, kako je Suarez cenil Coutinha kot igralca,« se je v svoji knjigi leta 2015 spominjal Gerrard. »Vedel sem, da sta si bila blizu, saj so imeli vsi Južnoameričani in Španci radi Luisa. A dotaknilo se me je, ko je Luis prav Philippeja izpostavil kot našega najbolj posebnega mladega talenta. To sem namreč menil tudi sam. ​Philippe je izjemno talentiran in pričakujem, da bo postal vodilni igralec Liverpoola,« je še preroško napovedal, a Coutinho je leta 2018 nato zapustil Anfield, prestop k Barceloni pa se ni razpletel po njegovih željah.

Formo pred SP 2022 v Katarju bo zdaj najverjetneje lovil tam, kjer je nekoč igral najbolje – v premier league –, med snubci se omenjajo tudi drugi liverpoolski velikan Everton, na novo bogati Newcastle United ter londonska rivala Arsenal in Tottenham. Njegov agent je sicer kontroverzni ​Kia​ Joorabchian, ki so ga na Otoku spoznali po zaslugi kolobocij s prestopoma Argentincev Javierja Mascherana in Carlosa Teveza, Iranec je nekaj časa tudi pogodbeno sodeloval z Newcastlom, kjer pa se je v zadnjih tednih po zaslugi kapitala iz Savdske Arabije spremenilo marsikaj ...