Bodo spet olupili peklensko pomarančo?

Leteči Holandec je legendarna ladja duhov, ki večno jadra po sedmih morjih. Ladja, kapitan in posadka so obsojeni na to, da plujejo večno brez možnosti pristanka. Tako je tudi z nizozemskimi nogometaši, obsojeni so na to, da nikoli ne bodo osvojili naslova svetovnih prvakov. Igrali so v treh finalih mundiala (1974, 1978 in 2010), a nikoli odnesli krone. Leta 1974 se je Nizozemska v finalu (7. julija v Münchnu) pomerila z Zvezno republiko Nemčijo, Sepp Maier, Berti Vogts, Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Gerd Müller in druščina pa so zaklete Holandce ugnali z 2:1.