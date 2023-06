Bowen junak West Hama v Pragi

Finale konferenčne lige je bil cel čas zelo izenačen, na trenutke zaspan, spet drugič pa zelo razburljiv. V prvem polčasu prav veliko lepega nogometa nismo videli, predvsem smo spremljali trde dvoboje na sredini in nekaj nenevarnih strelov od daleč. Fiorentina bi skorajda povedla ob izteku prvega polčasa, Luka Jović je žogo že spravil v mrežo, a je bil v prepovedanem poloažju in ostalo je pri 0:0.

Tekma se je začela lomiti v 62. minuti, ko je kapetan Fiorentine Cristiano Biraghi (navijači West Hama so ga v prvem polčasu s kozarcem zadeli v glavo, zato je igral s prevezo) v kazenskem prostoru igral z roko in sodnik Carlos del Cerro je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Said Benrahma in povedel West Ham v vodstvo.

Na tribunah so prevladovali navijači West Hama, na ulicah Prage pa huligani Fiore. FOTO: Reuters

A veselje Londončanov - v Pragi se je zbralo 20.000 navijačev West Hama, le dobrih 5.000 jih je dobilo vstopnice za tekmo - ni trajalo dolgo. Le pet minut kasneje je nekdanji igralec Milana Giacomo Bonaventura v kazenskem prostoru z levico lepo ustavil žogo in z desnico natančno zadel v daljši kot vrat Alphonsa Areole.

Ritem je nato spet padel, veliko je bilo prekinitev in pregovarjanja s sodnikom, vse je kazalo na to, da se bodo v Pragi igrali podaljški. Nato pa je tragični junak Fiorentine Biraghi storil še eno napako, zamudil je v obrambi in Jarrod Bowen je sam stekel proti vratom vijoličnih in žogo poslal v mrežo.

Niti sedem minut dodatka ni pomagalo Fiorentini, mreži se nista več zatresli in West Ham se je razveselil zmage v konferenčni ligi z izidom 2:1. Začelo se je praško slavje po londonskih taktih, ki bo, pospremljeno s potoki piva, trajalo še dolgo v noč.