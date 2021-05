Božji odposlanec obiskal Neymarja

Za Neymarjeve nogometne mojstrovine pravijo, da so božanske. Tudi slavni Brazilec ne skriva, da je močno povezan z Bogom, saj se mu skoraj vsakič zahvali za uspešno preigravanje, spektakularen gol ali atraktivno podajo. Očitno pa ima Neymar tudi božje navijače, ki si želijo, da bi njihov ljubljenec vedno igral na božanski ravni.



Pri športnem dnevniku L'Equipe so razkrili nenavaden dogodek pred nedeljsko prvenstveno tekmo proti Reimsu. Varnostniki so v noči na nedeljo okoli 1.30 opazili sumljivega človeka, ki je poskušal vdreti v Neymarjevo hišo. Možakar je imel na sebi poln nahrbtnik svetih knjig. Možakar je 29-letnemu zvezdniku očitno želel sporočiti božjo besedo, a so ga varnostniki prijeli. Po incidentu so neprištevnega moškega sprejeli v psihiatrični bolnišnici.



Kdo ve, morda je »pridigar« pomagal, PSG je premagal Reims s 4:0, Neymar pa je dosegel prvi gol na tekmi.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: