Cristiano Ronaldo se vidi v Lizboni, vprašanje je kdaj

Pred dnevi se je Cristiano Ronaldo razveselil uspeha nogometašev Sportinga iz Lizbone, ki so prvič po letu 2002 osvojili naslov portugalskega prvaka. Pri njih se je namreč naučil številnih veščin pred selitvijo v Manchester pri 18 letih.



Med ugibanjem, kje bo nadaljeval športno pot, se je pred dnevi odločil za nakup razkošnega ferrarija za 1,7 milijona evrov, nato pa je prišlo dan, da si je omislil še enega od najdražjih stanovanj v Lizboni, opremljenega s fitnesom in bazenom, za katerega je odštel sedem milijonov €. To je bilo za navijače sporočilo, da vidi prihodnost v svoji domovini, vprašanje pa je, če se ne bo pri 36 letih ustavil še v vrstah PSG, ki ga vneto vabi.



Ronaldu naj bi bili dnevi pri Juventusu šteti, njegovi torinski sosedi pa nimajo niti najmanjše pritožbe na njegov račun. »Pogosto ga vidimo, ko se pripelje z enim od svojih nadstandardnih avtomobilov, denimo z rolls-royceom, njegov sin Cristiano junior pa v spremstvu varnostnikov rolka naokoli. Sicer pa gre za zelo mirno družino, ki uživa v življenju tudi brez glasnih zabav,« je potrdila najbližja soseda.

