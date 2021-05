Zakaj je Guardiola zlati standard svetovnega nogometa

V nadaljevanju preberite:

»Pogled nogometaša« je kolumna Philippa Lahma v nemškem časniku Zeit Online. V njej bo nekdanji kapetan s svetovnega prvenstva in direktor turnirja euro 2024 enkrat mesečno analiziral nogometne teme in razpravljal o njihovem strateškem pomenu za družbo, gospodarstvo in politiko. Kolumna bo objavljena v več evropskih državah. Lahm v drugi kolumni razmišlja o trenerju Pepu Guardioli, s katerim je sodeloval pri Bayernu. Ustvarjalnost je pri Guardioli pomembnejša od načrta. Njegov nogomet je hvalnica individualnosti. Pep spoštuje svoje igralce in ne sebi ne sistemu, kot je 4-3-3 ali 3-5-2, ne daje prednosti pred njimi. On je njihov prijatelj in njihov služabnik. Preberite, zakaj je Pep Guardiola najboljši trener po mnenju Philippa Lahma.