United v škripcih, Atalanta vodi na Old Traffordu

Barcelona je po dveh porazih z 0:3 le vknjižila prve točke v ligi prvakov. Z veliko muke je premagala kijevski Dinamo. Edini strelec je bil izkušeni branilec Gerard Pique. Salzburg je bil bolj prepričljiv proti Wolfsburgu.

V skupini E je Barcelona gostila ukrajinskega velikana, pri katerem je Benjamin Verbič začel in končal na klopi, in povedla v 36. minuti z golom Piqueja. Izkazalo se je, da je bil to edini gol na tekmi, kar je pomenilo sploh prvo zmago Kataloncev v tej sezoni lige prvakov.

Salzburg je v skupini G brez pomoči poškodovanega Benjamina Šeška proti Wolfsburgu hitro povedel, v tretji minuti je zadel Karim Adeyemi. Nemci so izid poravnali v 15. minuti z golom Lukasa Nmeche. V 65. in 78. minuti pa je dvakrat zadel Noah Okafor in Salzburžanom priigral zmago s 3:1.

Ob 21. uri se je začelo šest tekem. Manchester United je bil favorit proti Atalanti, ki pa je dosegla dva gola. Za Italijane od prve minute igra Josip Iličić.

Noah Okafor je bil mož odločitve. FOTO: AFP

Današnje tekme:

Skupina E:

Barcelona : Dinamo Kijev 1:0

21.00 Benfica : Bayern München

Skupina F:

21.00 Manchester United : Atalanta

21.00 Young Boys : Villarreal

Skupina G:

Salzburg : Wolfsburg 3:1

21.00 Lille : Sevilla

Skupina H:

21.00 Chelsea : Malmö

21.00 Zenit : Juventus