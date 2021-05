Beguncu Zdravku Mamiću se je pridružil še brat Zoran

Nekdanji trener hrvaškega nogometnega kluba Dinamo Zoran Mamić se do polnoči ni javil na prestajanje zaporne kazni, poroča hrvaški portal Index, kar pomeni, da je uradno na begu pred hrvaškim pravosodjem. Zoran Mamić je bil zaradi oškodovanja Dinama pravnomočno obsojen na štiri leta in osem mesecev zaporne kazni.



Nedavno je zagrebško sodišče zavrnilo njegovo prošnjo, da bi zaporno kazen prestajal v Bosni in Hercegovini. Mamić bi se moral do polnoči javiti na Hrvaškem za prestajanje kazni, a tega pričakovano, piše Index, ni storil.



Pričakovati je, da bo sodišče danes policiji izdalo nalog za mednarodno tiralico, nato pa še evropski nalog za prijetje in predajo.



Hrvaško vrhovno sodišče je 16. marca potrdilo, da so obsojenci – poleg Zorana Mamića še njegov brat, nekdaj dolgoletni prvi mož Dinama Zdravko Mamić, nekdanji glavni direktor in član uprave Dinama Damir Vrbanović ter »davkar« Milan Pernar – oškodovali zagrebški klub za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun pa za skoraj 1,6 milijona evrov.

