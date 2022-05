Bravo dal upanje Aluminiju na Tavaresovi veselici

Nogometaši Brava so se po porazu v finalu pokala hitro pobrali in večerni veselici v Ljudskem vrtu, kjer se bo od navijačev Maribora poslovil najboljši nogometaš in strelec v samostojni Sloveniji Marcos Tavares, v uvodni tekmi 31. kola v Sežani dodali še nekaj več tekmovalnega pridiha. Po minimalni zmagi z 1:0, ki jo je priigral Gregor Bajde v 28. minuti, so kanček upanja o neposrednem obstanku dobili tudi nogometaši zadnjeuvrščenega Aluminija.

Pod Kalvarijo bo ob slavnostnem večeru, v katerem bo prevladovala tudi nostalgija na obdobje, ko je legendarni Brazilec zabijal odločilne gole in dvigoval šampionske lovorike, obojim štela le zmaga. Mariborčanom v boju za prvaka, Kidričanom za obstanek. Če bi Tabor osvojil le točko, bi se Aluminijevi upi razblinili, zdaj lahko še upajo o sanjskem razpletu, ki pa bi ga morali nadgraditi še z zmago v Sežani v zadnjem kolu za možnost obstanka v dodatnih kvalifikacijah.

Toda v Ljudskem vrtu niti ne pomišljajo na črn scenarij, temveč le o zmagi in vrnitvi na vrh lestvice. Na njem bi ostali najmanj do ponedeljkovega večera, ko Koprčani gostijo Radomljane.

Izid –

CB24 Tabor : Bravo 0:1 (Gregor Bajde 29.)

Maribor – Aluminij 20.15

nedelja:

Domžale – Celje 15.00

Olimpija – Mura 17.30

ponedeljek:

Koper – Kalcer Radomlje 17.30