Bravo doma za zgodovino, Olimpija in Maribor v gosteh

Prvo dejanje kvalifikacij za Uefina tekmovanja je bilo klavrno za Slovence, toda Bravo, Olimpija in Maribor imajo pred današnjimi povratnimi tekmami 2. kola bojev za konferenčno ligo odlično izhodišče. Bravo bo v Spodnji Šiški (17) branil minimalno prednost pred Zrinjskim iz Mostarja, zeleno-beli v poljskih Glivicah (18) proti Žitomiru, vijolični pa v Craiovi (19) proti Universitatei branijo prednost z 2:0.

Bratislavski polom Celjanov je bil kot naročen za preostalo trojico slovenskih klubov v Evropi, lepšega opozorila in sporočila trenerji Aleš Arnol, Victor Sanchez in Ante Šimundža ne bi mogli prejeti. Toda na obzorju je zgodovinski dosežek, še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi v tretjem kvalifikacijskem kolu igrali vsi slovenski klubi.

»Čaka nas nova težka preizkušnja. Izpeljati bomo morali popolno tekmo. Iz taktičnega zornega kota zelo zahtevno,« se zaveda vrednosti in moči povratnega dvoboja Bravov trener Arnol, danes edini v vlogi gostitelja. S sodelavci in igralci je na začetku sezone predstavil Bravo kot moštvo, ki lahko oteži bitko za vrh lestvice.

Šiškarji so v Spodnji Šiški, kjer bodo gostili hercegovskega »velikana«, vselej bliže favoriziranim tekmecem, ki še ne sodijo v višji kakovostni razred. Zrinjski je raven višje, ima več evropskih izkušenj in hrvaški »know-how« ter ga ne kaže postavljati v vlogo avstajderja. Posebej, ker je bil prvi evropski dvoboj njegov prvi v sezoni. Zdaj v tekmečevem taboru še bolje vedo, kako neugodni so lahko Ljubljančani.

Arnol je po uvodnem tesnem ligaškem porazu v Celju moštvo sprostil in razbremenil v drugem prvenstvenem dvoboju, v katerem so igralci po visoki zmagi s 4:0 dobili zajetno dozo samozavesti. »To je zgodovinska tekma. Vse je odprto, imamo ugoden izid,« je še povedal trener, ki se prebija v ožji krog trenerskih avtoritet v 1. SNL.

Mariborčane v Craiovi čaka zelo vroče gostovanje. FOTO: Marko Vanovšek/pigac.si

Sanchez in Šimundža enotna

Olimpija? »Nikoli ne bomo spreminjali načrta. Zmagati želim na vsaki tekmi,« je pred potjo na Poljsko v Glivice, kjer bo ukrajinski Žitomir gostil zeleno-bele, povedal trener Sanchez. Maribor? »Moja želja je vedno ista, želim da zmagujemo. Če bi se v Romunijo v Craiovo šli le branit, se nam ne bi pisalo dobro,« je španskemu kolegu sledil vijolični Šimundža.

Olimpija je v odličnem ritmu, pod Sanchezovo taktirko je trikrat zmagala brez prejetega gola. Prav obrambna neprebojnost, malo število priložnosti za tekmece in solidna učinkovitost glede na ustvarjalnost v igri pred tekmečevimi vrati daje Olimpiji podobo resnega in tekmovalnega moštva. Maribor je s Šimundžo že ujel tekmovalnost, a tudi spodrsljaje. Poraz z Botevom je bila poučna izkušnja.

Sanchez, ki je odlično zložil obrambni mozaik, a priznal, da si želi še boljši učinek v napadu, bo imel na Poljskem na voljo najmočnejšo igralsko zasedbo, Šimundža ne, a s tem se je že soočil prej. Doma sta ostala poškodovana Sven Šoštarič Karić in El Arbi Soudani. Potrebuje ju tudi za prvenstveni nedeljski derbi proti Bravu.

Ne le športni, za slovenske klube je pomemben tudi denarni izkupiček. V primeru napredovanja bosta Bravo in Maribor že presegla milijonov evrov nagrad, natančno 1.075.000 evra. Olimpija bi bila tik pod njem, 900.000 evrov.