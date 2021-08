Bravo v zadnjem hipu do treh točk proti Celju

Pari 4. kola Prve lige Telemach

Nogometaši Brava so na prvi tekmi 4. kola Prve lige Telemach premagali Celje z 2:1 (0:1). Dolgo je sicer kazalo, da bodo Celjani prekinili niz treh porazov proti Bravu. Toda tik pred koncem si je njihov mladi branilecprivoščil nespameten prekršek in zakrivil najstrožjo kazen za odločitev v dvoboju, ki sta ga obe moštvi končali s po desetimi igralci. Bravo je tako po treh remijih prišel do zmage, Celjani pa imajo ob zmagi zdaj tri poraze.Domači trenerje takoj po prihodu v klub v prvo enajsterico uvrstil, ki je imel v uvodu tekme eno (pol)priložnost, a je ostalo pri začetnem izidu. Prav Bajde je malce pozneje naredil oster prekršek nad. Celjski napadalec je moral zaradi poškodbe zapustiti igro, prav tako pa Bajde, ki je po pregledu z VAR dobil rdeči karton.Celjani so z igralcem več pričakovano prevzeli pobudo in v 32. minuti prešli v vodstvo. V kazenskem prostoru je do strela prišelin matiral. Po mirnejšem uvodu drugega polčasa je v 59. minuti tudi Celje ostalo le z deseterico na igrišču, saj jehitro dobil dva rumena kartona. Bravo je nato zaigral pogumneje, v 70. minuti je tudi zadel prekV 89. minuti pa je Mittendorfer spravil svojo ekipo v dodatno zadrego, ko je s hrbta potisnilv kazenskem prostoru. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Kramarič.Bravo : Celje 2:1 (Kramarič 70., 90./11 m; Svetlin 32.)Kalcer Radomlje – Maribor sobota ob 20.15CB24 Tabor – Olimpija nedelja ob 17.00Aluminij – Mura nedelja ob 20.15Koper – Domžale preloženo