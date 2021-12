Bravo vs. Domžale in Koper vs. Celje za vizum finala

Podnaslov

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes v Ljubljani opravila žreb polfinalnih parov v pokalu za moške in ženske. Za finalni vstopnici se bosta v moški konkurenci v prvem paru pomerila Bravo in Domžale, v drugem pa Koper in Celje. Finalista bo dala zgolj ena tekma, polfinalna obračuna bosta 20. aprila prihodnje leto.

Koprčani so od preostalih ekip najbolj uspešni, lovijo namreč četrto pokalno lovoriko. Domžale lovijo tretjo, Celjani drugo, Bravo pa v tem tekmovanju še ni osvojil naslova najboljšega. V minuli sezoni so bili pokalni zmagovalci nogometaši Olimpije.

Izžrebali so tudi polfinalna para ženskega pokala. V prvem se bosta pomerila Radomlje in Olimpija Ljubljana, medtem ko bosta v drugem polfinalu igrala Ljubljana in Doxakey. Tudi v ženskem tekmovanju ne bo povratnih obračunov, tekmi pa bosta 16. aprila prihodnje leto.

Obe finalni tekmi, moška in ženska, bosta 11. maja.