Brcalo se bo al rihlo

Nemški proizvajalec športne opreme Adidas je v sredo predstavil rihlo, oziroma al rihlo, uradno žogo, ki jo bodo uporabljali na svetovnem prvenstvu v Katarju, je Mednarodna nogometna zveza (FIFA) danes objavila na svoji spletni strani. To je že 14. zaporedna žoga, ki jo je Adidas izdelal za svetovno nogometno prvenstvo in je zasnovana tako, da bo zdržala tudi vedno nove in nove zahteve po hitrejši igri, saj bo, kot trdijo proizvajalci, najhitrejša žoga v zgodovini tega turnirja.

»To je neverjetna, trajnostna in kakovostna uradna žoga Adidasa, v kateri bodo uživali tako zvezdniki na vrhuncu kariere, ki bodo nastopali na največjem svetovnem odru v Katarju, kot tudi običajni igralci povsod drugod,« je sporočil Jean-Francois Pathy, direktor marketinga pri Fifi. »Al Rihlino potovanje okoli sveta bo neverjeten dosežek svetovnega prvenstva v nogometu in bo ljubiteljem nogometa ter navijačem zagotovilo edinstveno priložnost, da se s še večjim navdušenjem vključijo v dogajanje pred začetkom turnirja,« še dodajajo pri Fifi.

Trajnost je bila prva skrb in osnovno vodilo pri izdelavi žoge, prav tako je prva, ki je bila izdelana izključno s črnilom in lepilom na vodni osnovi. Rihla v arabščini pomeni potovanje oziroma tudi potovalni dnevnik, potopis. Gre za ime, ki je navdihnjeno s kulturo, arhitekturo, kultnimi čolni in zastavo Katarja. Na predstavitvi uradne žoge bodo prisotni nekdanji nogometni zvezdniki, kot sta Iker Casillas in Kaka, žoga pa bo nato potovala v deset mest po svetu, med drugim v Dubaj, Tokio, Ciudad de Mexico in New York. Svetovno prvenstvo v Katarju bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra.