Brest hrabro proti katalonski 'pošasti'

Drevi se bosta v petem krogu nogometne lige prvakov pomerila Barcelona in eno največjih presenečenj letošnje izvedbe tekmovanja, francoski Brest. Po štirih odigranih tekmah, na katerih so zbrali tri zmage, tekma proti Bayerju iz Leverkusna se je končala brez zmagovalca, so pirati na četrtem mestu in imajo točko več od današnjih nasprotnikov. V francoskem prvenstvu je Brest na dvanajstem mestu, šest točk za zadnjim mestom, ki pelje v evropska tekmovanja.

Pred današnjo tekmo proti Kataloncem je trener francoskega kluba, Eric Roy, prepričan, da jih čaka »dobra tekma«. »Jutri bomo Evropi poskušali pokazati, česa smo zmožni. Če bi se vrnili eno ali dve leti nazaj, bi bilo na tekmi tri tisoč navijačev. Tega si ne bi mogli predstavljati. To so sanje,« je priznal Roy. Francoski trener je še dodal, da v klubu niso mogli gledati tekem Barcelone proti münchenskemu Bayernu in Realu iz Madrida, tekem, ki jih je Barcelona prepričljivo dobila, saj »jih strašijo«.

Roy se zaveda, da jim katalonski klub ne bo dovolil uveljaviti njihove igre. »Svojim igralcem pravim, da moramo biti na naši ravni. Če bo Barca močnejša, ji bomo čestitali,« je dejal. »To traja 95 ali sto minut, mi pa bomo morali biti hrabri in imeti pogum, da bomo igrali proti tej pošasti, ki se imenuje Barca.«

Tekmo bo zaradi poškodbe izpustil španski zvezdnik Lamine Yamal, ki je na 16 tekmah v aktualni sezoni zabil šest golov in prispeval osem podaj. »Vidimo, da od poškodbe malega genija niso zmagali. Želim si, da bi igral. Želimo igrati proti najboljšim,« je o Yamalovi odsotnosti povedal Roy. Barcelona je z zadnjih dveh tekem v španskem prvenstvu iztržila le točko, Brest je na zadnjih štirih tekmah zmagal enkrat. »Barca se bo želela odzvati na to, kar se jim je zgodilo, in mi morda nismo v najboljši formi. Barcelona je kot ranjena žival. To je dodatna ovira,« je opozoril Francoz.