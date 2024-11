Astronomska ponudba za Haalanda, ki ga želi Barcelona

Potem ko je trener Pep Guardiola načeloma privolil v dodatno enoletno pogodbo z Manchester Cityjem z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, so si zdaj angleški prvaki zastavili nov izziv. Na Etihadu želijo zadržati svojega bisera Erlinga Haalanda, ki bi ga rada v svojih vrstah videla Barcelona.

Štiriindvajsetletni Haaland, ki je v Anglijo prišel leta 2022, še ima veljavno dveinpolletno pogodbo, ki mu na teden prinaša 420.000 evrov brez bonusov. Če bi ta ostala podobna, bi lahko napadalec, ki je Sloveniji v ligi narodov zabil tri gole, v petih letih zaslužil več kot 120 milijonov evrov.

Haaland je doslej za Manchester City dosegel že 105 golov. Ekipi sicer v zadnjem času ne gre po načrtih, prvič pod vodstvom Guardiole je izgubila štiri tekme zapored in za vodilnim Liverpoolom zaostaja za pet točk v premier league.

Kaže, da bo Haaland ostal zvest sinjemodrim, s katerimi je lani prvič osvojil ligo prvakov. Med zadnjo reprezentančno akcijo je dejal: »Upam, da Pep podpiše novo pogodbo. Zame je bil zelo pomemben v teh dveh letih in pol. Rad ga imam in upam, da ima tudi on mene.«

City ima še eno veliko dilemo, pogodba se izteka Kevinu De Bruynu, ki je v zadnjih dveh sezonah pogosto poškodovan in je najdražji igralec v Angliji. Nova pogodba pa čaka tudi dobitnika zlate žoge Rodrija.

Guardiola sicer nima klavzule za primer, če bi Manchester City izpadel iz premier league zaradi kršenja finančnih pravil. Obtožen je kar 115 kršitev, odločitev naj bi bila znana spomladi. Grozi mu odvzem ogromnega števila točk. Katalončeva plača je okrog 25 milijonov evrov na sezono.