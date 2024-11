Mbappe začel delo, Bellingham ga je dokončal

Nogometaši madridskega Reala so v gosteh s 3:0 premagali Leganes in se tako znova vrnili na drugo mesto španskega prvenstva pred mestnega tekmeca Atletico in za vodilno Barcelono ob tekmi manj zaostajajo štiri točke. Barcelona, ki je v soboto zapravila prednost dveh golov in remizirala proti Celti 2:2, ima na vrhu 34 točk. Real je pri 30, Atletico pri 29, Villarreal pa pri 25.

Atletico le začasno na drugem mestu

Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka je po sobotni zmagi nad Alavesom (2:1) prišel začasno na drugo mesto, a se je Real danes tja vrnil. Kraljevi kljub je v vodstvo ob koncu prvega dela po napaki domačih popeljal Kylian Mbappe. V drugem polčasu sta zmago potrdila Federico Valverde in Jude Bellingham.

Kylian Mbappe je takole načel mrežo Leganesa. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Villarreal je na gostovanju pri Osasuni po zaostanku 0:2 izvlekel remi. Osasuna pa je s točko prišla nazaj na peto mesto (22). Za domače je dvakrat zadel Ante Budimir, za rumeno podmornico pa Alejandro Baena in Gerard Moreno. Sevilla je doma z golom Djibrila Sowa premagala Rayo Vallecano.