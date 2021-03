Brez drame, favorita potrdila zmagi

Robert Lewandowski trese mrežo kot za stavo. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Bayern melje naprej

Jan Oblak je ostal brez četrtfinala. FOTO: Susana Vera/Reuters

Nocoj smo dobili zadnja udeleženca četrtfinala lige prvakov, to sta Chelsea in Bayern. Londončani so zasluženo z 2:0 (skupaj 3:0) premagali Atletico.Slovenski reprezentantje bil v 34. minuti nemočen pri zadetku, ki je izkoristil lepo podajo, in tudi v sodnikovem podaljšku, ko ga je po nasprotnem napadu premagal rezervistMadridčani so bili nemočni in si niso priigrali niti ene resne priložnosti za zadetek, za nameček je rdeči karton v 82. minuti zaradi udarca s komolcem prejelEvropski prvak Bayern medtem še naprej suvereno brani lovoriko, proti Laziu je z 11 metrov v 33. minuti zadelzmago je v drugem polčasu potrdil, častni gol za Rimljane pa malo pred koncem dosegel. Bavarci so napredovali s skupnim izidom 6:2.Že prej so se v četrtfinale uvrstili Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City in Real Madrid. Žreb četrtfinala bo jutri ob 12. uri na sedežu Uefe v Nyonu.