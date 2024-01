Brez Peleja in Maradone v najboljši enajsterici vseh časov

V nogometni družini pogosto polemizirajo o najboljših nogometaših – tako mlajših, ki žanjejo pozornost danes, kot legendarnih imenih, ki so krojila nogometni vrh v preteklosti. To se ne bo nikdar spremenilo, spreminja se (lahko) le način izbiranja tovrstnih akterjev. Na zanimiv način so se lotili izziva pri Sindikatu profesionalnih nogometašev (Fifpro), ki so vprašali za mnenje ChatGPT, torej sistem, ki deluje na pogon umetne inteligence.

Prva enajsterica šele leta 2005

Rezultat je znan, UI je v sistemu igre 4-3-3 izbrala zanimivo enajsterico, v kateri pa so resda bolj mlada oziroma sveža imena: Casillas (Špa); Marcelo (Bra), Van Dijk (Niz), Ramos (Špa), Lahm (Nem); Modrić (Hrv), Xavi (Špa), Iniesta (Špa); Neymar (Bra), Ronaldo (Por), Messi (Arg). Pozor, treba je opozoriti, da je ChatGPT izbiral na temelju dosedanjih najboljših enajsteric, prvo so izbirali šele leta 2005, torej starejši asi niso prišli v poštev pri izboru.

Enajsterica po izboru ChatGPT FOTO: Facebook Fifpro

Odzvali so se tudi navijači, ki so iz prve roke našteli več imen, ki bo »sodila« v takšno družbo. ChatGPT je logično izpustil legendarna Peleja (Brazilija) in Diega Maradono (Argentina), tudi nizozemski genij Johan Cruyff se je pojavil med »manjkajočimi«, pa tudi številni vratarji. Med nogometaši, ki po mnenju številnih ne sodijo v idealno enajsterico vseh časov, so predvsem Neymar, Virgil van Dijk in brazilski bek Marcelo.