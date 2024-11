Brez treh asov, a z novo zmago

Ko se v zadnjih letih v naši severni soseščini beseda suče okrog nogometne reprezentance, se večini nariše na obraz iskreni nasmeh. Ta je namreč postala ena najbolj prepoznavnih športnih znamk Avstrije na tujem, njene tekme na Dunaju, v Linzu ali nam najbližjem Celovcu so postale pravi ljudski praznik. Podobno kot smuk v Kitzbühlu ali znamenito beljaško pustovanje. Seveda evforiji botrujejo dobri rezultati in po zmagi v četrtek v Kazahstanu bo jutri Slovenijo pričakal poln štadion Ernsta Happla v dunajskem parku Prater.

Avstrijci se ne branijo vloge favoritov na prihajajoči nedeljski dunajski tekmi, predvsem pa so zadovoljni, da so gostovanje v Almatiju prestali brez stresa, zapletov, poškodb in s tremi točkami v žepu za popotnico vrnitve v domovino. Vožnja je navzlic udobju v letalu zahtevala svoje napore, izbrana vrsta se je včeraj ob 5. uri zjutraj vrnila na dunajsko mednarodno letališče Schwechat. »Zato je bil petek namenjen predvsem počitku. Potrebujemo ga v tej umirjeni pripravi za prihajajočo tekmo proti Slovencem,« je poudaril Ralf Rangnick, uspešen 66-letni selektor avstrijske nogometne reprezentance.

23 strelov so sprožili Avstrijci na tekmi v Kazahstanu, gostitelji so jih zbrali le šest

V zadnjih dneh ni bil povsem miren predvsem zaradi nekaterih internih nesoglasij in natolcevanj glede pogodbe, o kateri je odločno dejal, da jo bo v hipu prekinil, če se njegovo moštvo ne bo uvrstilo na naslednji mundial, leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. A vsaj sodeč po videnem tudi v Kazahstanu rdeče-belo-rdeči suvereno korakajo k uresničevanju ciljev, v tem primeru tudi prvem mestu v tej skupini lige narodov. Pa že slabo leto igrajo brez prvega zvezdnika Davida Alabe (decembra lani je staknil poškodbo v predelu kolena), v Almatiju pa je omenjeni selektor izbral enajsterico brez Marcela Sabitzerja in Marka Arnautovića ter jima namenil počitek. Med navzočimi so najbolj izstopali Christoph Baumgartner, Šeškov soigralec iz Leipziga, Michael Gregoritsch (Freiburg) in Stefan Posch (Bologna).

Na vseh zadnjih domačih tekmah je bilo vzdušje super. Naj bo tako tudi v nedeljo. Ralf Rangnick, selektor Avstrije

»Izjemno pomembna je ta zmaga, ob njej pa tudi spoznanje, da se nihče ni poškodoval in smo se tako brez kakšnih posebnih skrbi vrnili domov.« je poudaril selektor in v luči prihajajoče tekme s Slovenijo poudaril: »Upam, da bodo naši navijači kupili še tistih nekaj preostalih vstopnic in vnovič napolnili dunajske tribune do zadnjega kotička. Ozračje na zadnjih domačih tekmah, na katerih smo zmagovali, je bilo vedno znova super.«

Moštvi sta se sicer nazadnje pomerili v začetku septembra v Ljubljani in se takrat razšli z remijem – 1:1 (Šeško 11-m; Laimer). Zdaj seveda naši severni sosedje razmišljajo zgolj o zmagi za prvo mesto na lestvici in poznejšem skoku v skupino A lige narodov. Prepričani so, da sodijo k eliti, ki so ji že na zadnjem euru pokazali zobe. Takrat so skupinski del sklenili na vrhu, pred Francijo, Nizozemsko in Poljsko.