Brez vrnitve ruskih mladih ekip na mednarodno sceno

Evropska nogometna zveza Uefa se je odpovedala načrtu o vrnitvi ruskih ekip do 17 let v mednarodna tekmovanja, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Izvršni odbor Uefe je namreč konec septembra Uefino administracijo pozval k preučitvi tehničnih rešitev za ponovno vključitev ruskih reprezentanc do 17 let v kvalifikacije za zaključna turnirja, ki bosta na Cipru in na Švedskem prihodnje leto. Številne nogometne zveze, vključno z angleško, se z načrtom o reintegraciji ruskih ekip niso strinjale in so poudarile, da se njihove reprezentance z ruskimi ne bodo merile v nobenem primeru.

Uradno bi morali reintegracijo potrditi na današnjem zasedanju izvršnega odbora, a je Uefin predstavnik za stike z javnostmi dejal, da so načrte o ponovni vključitvi ruskih reprezentanc umaknili, saj da niso našli ustreznih tehničnih rešitev.

Svet Svetovne nogometne zveze je prejšnji teden prav tako odobril vrnitev ruskih ekip v njena tekmovanja, a je ta odločitev zdaj nepomembna, saj na svetovna tekmovanja vodijo evropske kvalifikacije, v teh pa Rusov še ne bo.

»Sprva nisem pričakoval, da bodo vrnili naše mlade ekipe v tekmovanje, toda ko so pred kratkim napovedali njhovo vrnitev, je ta najnovejša odločitev zame nepričakovana,« je dejal Valerij Karpin, selektor članske izbrane vrste Rusije.

Tako Fifa kot Uefa sta prepovedali nastope ruskih ekip februarja lani, le nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino.