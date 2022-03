Brez žalostnih mesecev na Bavarskem, kjer so obudili duh iz Lizbone

Tokrat so Bavarci z 8:2 v seštevku dveh tekem opravili z RB Salzburgom, ki je v Münchnu najprej pretil z vodilnim zadetkom, ki bi po remiju na prvem obračunu na Solnograškem močno zapletel dogajanje, nato pa doživel zgodovinski potop. Robert Lewandowski je že po slabih 25 minutah trikrat premagal nemočnega vratarja Philippa Köhna in ponesel Bavarce do druge zmage z vsaj sedmimi goli v izločilnih bojih lige prvakov v klubski zgodovini, prva se je kot že rečeno primerila v Lizboni.

»To je bilo sporočilo z naše strani, naš klicaj. Drugače je bilo kot v zadnjih nekaj tednih in upajmo, da se bo tako nadaljevalo. Že od začetka se je videl pravi odnos,« je bil zadovoljen povratnik Manuel Neuer, ki je do takrat, ko so se njegovi soigralci pred nasprotnikovim golom »razleteli«, že zbral vsaj eno ključno posredovanje. Lewandowski se je za oba uvodna zadetka lotil Maximiliana Wöberja, 24-letni Dunajčan je storil dva prekrška za najstrožji kazni, ki ju je Poljak, zdaj spet prvi strelec aktualne sezone lige prvakov, spremenil v dva zadetka. Med prvim in tretjim golom je minilo enajst minut, Lewandowski je v 23. minuti namreč povišal že na 3:0 in se razveselil hattricka, zadeli so še Serge Gnabry, dvakrat Thomas Müller in enkrat Leroy Sane.

Müller se je izognil »trem žalostnim mesecem«

Rezervist Maurits Kjaergaard je s strelom na bližnjo vratnico kot edini premagal Neuerja v drugem polčasu, ko se je dober mesec po poškodbi stegenske mišice na pokalni tekmi na zelenico v 62. minuti vrnil tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško. Osemnajstletni Radečan je svojo prvo sezono v ligi prvakov sklenil brez krstnega zadetka v šestih nastopih, potem ko je s ključnimi potezami zaznamoval kvalifikacijske obračune. Sezona je bila za rdeče bike vendarle rekordna, še nikoli se namreč niso prebili v izločilne boje.

»Tekma je bila izjemno pomembna za nas. Če bi nocoj izpadli, bi nas čakali trije žalostni meseci, ljudje pa bi se povsem upravičeno spraševali, če smo na pravi poti,« je dvoboj komentiral dvakratni strelec Müller.