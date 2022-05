Brez Zlatana Ibrahimovića so boljši, toda nezanimivi

V nadaljevanju preberite:

Švedska rezultatska krivulja v zadnjih letih niha. Na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kamor so se Švedi uvrstili brez prvega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića in izpadli v četrtfinalu proti Angležem, so na na lanskem evropskem prvenstvu izgubili v osmini finala proti Ukrajini. Še prej so v ligi narodovo izpadli iz skupine A, letos pa so padli tudi na zadnji oviri na poti na svetovno prvenstvo v Katar. Kljub odsotnosti že 40-letnega Zlatana, ki je glavna blagovna znamka »treh kron«, bodo Švedi v Ljubljani nastopili z močno zasedbo, ki jo tvorijo vidni igralci iz najmočnejših evropskih lig.