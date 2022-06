Brez zmagovalca v nemško-angleški klasiki

Čeprav se je spustil zastor nad Bayernovo sezono v Allianz Areni, je ta znameniti münchenski štadion spet oživel. Tokrat so ga napolnili navdušeni gledalci ob reprezentančni nemško-angleški klasiki, ki se je po prav živahni predstavi razpletla brez zmagovalca – 1:1.

Liga narodov resda v nogometnem Münchnu ne pritegne toliko čustev kot odmevne predstave domačega Bayerna, toda ne nazadnje je bil tudi omenjeni klub prav močno zastopan pri nemški izbrani vrsti, ki jo povrh zdaj vodi Hansi Flick, pred tem uspešen trener Bavarcev. Gostitelji so se odločno lotili naloge, uvodne premoči niso kronali z zgodnjim golom, ko pa so poskusili Angleži, je bil tradicionalno zanesljiv v münchenskih vratih Manuel Neuer.

Domača reprezentanca je prek Jonasa Hofmanna, Flickovega aduta iz Mönchengladbacha, zabila vodilni gol v 50. minuti, si pripravila v nadaljevanju še nekaj priložnosti, angleški levi pa so zdržali in izenačili prek svojega prvega zvezdnika Harryja Kana, ki je bil v izdihljajih tekme natančen z 11 metrov. Za Nemce je bil to sicer tretji zaporedni remi na tekmah evropskih klasik, tako je bilo namreč tudi nazadnje z Italijo in pred tem z Nizozemsko.

V drugi tekmi večera te elitne skupine je v Ceseni italijanska vrsta ugnala Madžare z 2:1 (Barella 30., Pellegrini 45.; Mancini ag 61.).

V skupini B so Finci z goloma Joela Pahjanpala z 2:0 ugnali Črnogorce, BiH pa je bila v Zenici boljša od Romunije – 1:0 (Prevljak).