Brez zmagovalca v Spodnji Šiški

34. kolo 1. SNL:

Nogometaši Brava in CB24 Tabora so se v uvodni tekmi 34. kola Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 Kraševci so izkoristili že svojo prvo priložnost na tekmi, po kombinirani akcijiinje slednji v 22. minuti iz bliskovitega nasprotnega napada z močnim in natančnim strelom ukanil nemočnega domačega vratarja. Izbrance domačega trenerjaje prejeti zadetek povsem paraliziral.Do konca polčasa so igrali nezbrano in nepovezano, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa vendarle dosegli izenačujoči gol, potem ko se je po prostem strelu z leve strani v kazenskem prostoru gostov najbolje znašel. Domači nogometaši so v začetku drugega polčasa doživeli nov šok, saj je glavni sodnikv 46. minuti pokazal rdeči karton. Nato so Sežanci imeli jalovo pobudo, gostitelji pa so zlahka zadržali vse njihove napade.Bravo : CB24 Tabor 1:1 (Tučić 45.; Stare 22.)Maribor – Gorica (16.45)Aluminij – Mura (20)Celje – Olimpija (17.15)Domžale – Koper (20)